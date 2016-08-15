Рязань, 15 августа, 2016, 16:54 — ИА Регнум. Губернатор Рязанской области запретил ввоз свиней, свинины и комбикормов из десяти областей России. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на постановление главы региона, опубликованное на официальном портале правовой информации, запрет касается Владимирской, Воронежской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Новгородской, Пензенской, Саратовской, Смоленской и Тамбовской областей.

Цитата из к/ф «За спичками». Реж. Леонид Гайдай, Ристо Орко. 1980. СССР — Финляндия Со свиньями въезд запрещён

Срок действия запрета увеличен с 60 дней до 120 (начиная с 19 мая 2016 года). Следовательно, меры будут действовать до конца сентября.

ИА REGNUM отмечает, что также губернатор подписал распоряжения, согласно которым карантин по АЧС начинает действовать еще в семи районах Рязанской области. Свиней лишатся жители почти 30 сел Рязанской области.

В июне на территории Рязанской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за широкого распространения вируса африканской чумы свиней.