Москва, 15 августа, 2016, 16:51 — ИА Регнум. Говорить о превращении рубля в одну из ключевых валют развивающихся рынков пока рано. И подтверждением тому являются те резкие флуктуации курса отечественной валюты, которые наблюдались в прошлом году: в 2015 году рубль обесценился в среднем на 37,4% в номинальном выражении по отношению к доллару США, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Ирина Комарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Наметившуюся в настоящее время тенденцию укрепления российской валюты переводить в разряд долгосрочных пока преждевременно. Для обоснования этого заключения обратимся к ключевым курсообразующим факторам, определяющим динамику российской валюты:

1. Динамика торгового баланса — положительный торговый баланс способствует укреплению национальной валюты. Несмотря на сохранение положительного сальдо торгового баланса в январе-июне 2016 г. (44,1 млрд. долл. США) относительно аналогичного периода 2015 г., динамика изменения показателя отрицательна и составляет более 50%.

2. Изменение внутреннего инвестиционного спроса. Несмотря на то, что по итогам первого полугодия 2016 г. инвестиционный спрос возобновил рост (валовое накопление увеличилось в годовой оценке на 8,2% против падения на 32,2% в I квартале 2015 года) в структуре источников финансирования инвестиций в основной капитал продолжает расти доля собственных средств организаций. По итогам I квартала 2016 года доля собственных средств достигла рекордного значения за период с 1997 года — 59,2%, что объясняется снижением доступности заемных источников финансирования. А если спрос на отечественную валюту на денежном рынке не растет, то и об укрепляющем воздействии на курс здесь говорить не приходится.

3. Изменение прямых иностранных инвестиций. Укреплению национальный валюты способствует приток иностранного капитала из-за рубежа, который напрямую зависит от привлекательности отечественной экономики для иностранных инвесторов. В первом полугодии 2016 года наблюдалось замедление экономического спада российской экономики (во II квартале 2016 г. снижение ВВП составило — 0,6% к соответствующему периоду прошлого года против — 1,2% в I квартале 2016 г.), однако хоть и замедлившаяся, но отрицательная динамика ВВП способствует сохранению сдержанной позиции инвесторов относительно вложений в российскую экономику. По данным 2015 г. общий объем прямых иностранных инвестиций по всему миру вырос на 36%, в то время как в России он сократился на 92%.

4. Динамика нефтяных цен. Нефтяные котировки, подогреваемые заявлением Саудовской Аравии о возможных переговорах относительно заморозки добычи нефти в сентябре, продолжают расти, предоставляя рублю дополнительную поддержку. Однако долгосрочная динамика нефтяных цен будет негативна. На мировом рынке нефти сохраняется значительный переизбыток предложения, а планы по сокращению добычи пока остаются только планами. Мировой спрос, в свою очередь, зависит от темпов развития мировой экономики, которые в 2015 г. существенно замедлились (ВВП развитых стран в 2015 году вырос всего на 1,98%, развивающихся без Китая — только на 1,92%).

5. Динамика ключевой ставки ЦБ. Сохранение ключевой ставки на уровне 10,5% призвано способствовать привлечению иностранных капиталов по причине высокой доходности вложений. Однако этого не происходит вследствие сохранения неопределенности на банковском рынке, во многом обусловленном ростом числа отзывов лицензий у участников рынка», — пояснила Коомарова.

«Несмотря на наличие целого ряда сдерживающих факторов, стоит надеяться, что в долгосрочной перспективе рубль все-таки сможет занять достойное место среди ключевых мировых валют, что во многом зависит от текущей макроэкономической политики», — считает эксперт.

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