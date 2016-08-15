Москва, 15 августа, 2016, 16:50 — ИА Регнум. На северо-востоке Москвы временно остановлено автомобильное движение из-за выхода реки Яузы из берегов, сообщает пресс-служба столичной госавтоинспекции.

dimitrisvetsikas1969 Стоп

Выход Яузы из берегов после сильных дождей вызвал серьезное затопление проезжей части. Временно перекрыто движение по Сельскохозяйственной улице, там работают коммунальные службы.

Также движение ограничено по улице Малахитовая в сторону улицы Бажова, на Ростокинском мосту в районе Проспекта Мира. Столичное ГИБДД уточняет, что крупных автомобильных аварий на этом участке не произошло.

Напомним, что в понедельник 15 августа в Москве был зарегистрирован новый рекорд по осадкам. За 12 часов выпало около 50 мм осадков, что составляет более 60% средней месячной нормы. В результате были подтоплены улицы Москвы. Столичными спасателями было эвакуировано из затопленных автомобилей, автобусов и маршрутных такси порядка 200 человек.