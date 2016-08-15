Севастополь, 15 августа, 2016, 16:43 — ИА Регнум. Управление обеспечения мероприятий гражданской защиты населения Севастополя получило в постоянное бессрочное пользование земельный участок площадью 3,83 га для размещения подрывной площадки. Работы по обезвреживанию боеприпасов на полигоне начнутся в сентябре. Об этом ИА REGNUM сообщил глава управления Игорь Васильев.

mil.ru Боеприпасы времен Великой Отечественной воны

«Участок расположен на границе с Бахчисарайским районом, вблизи горы Кора-Коба, и ранее использовался в качестве запасного полигона для подрыва и обезвреживания найденных боеприпасов, — сказал Васильев. — Площадки примерно одинаковы по площади. В ближайших границах нет населенных пунктов или объектов, коммуникаций или дорог. Участок окружают леса и сельхозугодья, которые сейчас не используются».

Ранее подрыв снарядов периода Великой Отечественной войны производили на полигоне Хмельницкое. Сейчас, согласно плану строительства Севастопольской ТЭС, по нему проходит газопровод высокого давления, и правительство города выделило участок земли под новый полигон. Работы по обезвреживанию боеприпасов начнутся в сентябре.

По информации Васильева, подрядчик «Черноморнефтегаз», который ведет работы по прокладке газотрассы на старом полигоне, обязуется установить на Кора-Коба необходимую инфраструктуру — предупредительные знаки, вышки и блиндажи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, последний раз в Севастополе обезвреживали 250-килограммовую немецкую авиационную бомбу 11 августа. Из-за сложности объекта бомба она была взорвана на месте обнаружения — на территории винодельческого предприятия «Золотая балка».

Всего с начала года в Севастополе обезврежено 60 авиационных бомб и более 3,5 тыс. боеприпасов разного калибра.