Красногорск, 15 августа, 2016, 16:42 — ИА Регнум. Из-за обрушившегося на Московский регион в ночь с 14 на 15 августа проливного дождя, на Московской железной дороге усилены работы по мониторингу за состоянием земляного полотна, мостов, тоннелей и водопропускных сооружений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МЖД.

Alice12 Тоннель

«В связи с проливными дождями на Московской железной дороге — филиале ОАО «РЖД» активизирован повышенный режим контроля над основополагающими объектами инфраструктуры. Специальные дополнительные меры приняты для обеспечения безопасности и надежности работы железнодорожной транспортной системы», — отметили в пресс-службе компании.

Железнодорожники организовали дополнительные осмотры участков железнодорожного пути, уделяя внимание водопропускным сооружениям, участкам земляного полотна, местам возможного скопления воды, железнодорожным мостам и тоннелям. Также была организована работа по беспрепятственному пропуску ливневых вод.

Напомним, в ночь с 14 на 15 августа в Московском регионе выпало более половины месячной нормы осадков. В столице подтопления зафиксированы в нескольких сотнях мест. Из-за дождя задерживается движение общественного транспорта. Прогнозируется, что непогода продержится в регионе весь день 15 августа.