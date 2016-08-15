Саратов, 15 августа, 2016, 16:38 — ИА Регнум. Завершилась регистрация федеральных списков кандидатов в депутаты Государственной думы седьмого созыва от 14 политических партий. В Саратовском регионе в список избирателей занесено 1 млн 968 тыс. 510 жителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В области на выборах в Госдуму будут участвовать все 14 зарегистрированных ЦИКом РФ партий: «Родина», «Коммунисты России», «Российская партия пенсионеров за справедливость», «Единая Россия», «Зеленые», «Гражданская Платформа», ЛДПР, «Партия народной свободы» (ПАРНАС), «Партия Роста», «Гражданская Сила», «Яблоко», КПРФ, Патриоты России», «Справедливая Россия», прокомментировала начальник отдела контрольно-ревизионной работы и взаимодействия с общественными объединениями и СМИ ререгионального избиркома Татьяна Комольцева.

В Саратовском одномандатном округе № 163 зарегистрировано — 9 кандидатов, в Балаковском № 164 — 12 кандидатов, в Балашовском — №165 — 10, в Энгельсском № 166 — 9. По 163 округу в списках избирателей значатся 493 тыс. 313 граждан, по 164-му ­ — 503 тыс. 629, по 165-му — 484 тыс. 475, по 166-му — 487 тыс. 93.

В настоящее время в Саратовской области запланировано применение на избирательных участках 180 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Напомним, федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы от партии «Единая Россия» (Саратовская область, региональная группа №15) возглавляют Вячеслав Володин — первый замруководителя администрации президента РФ, Ольга Баталина — замсекретаря генсовета партии, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, Глеб Хор — депутат Госдумы.

По одномандатным округам от «ЕР» выдвинутся глава Саратова Олег Грищенко (Саратовский округ), глава аграрного комитета Госдумы Николай Панков (Балаковский округ), сенатор Совфеда Михаил Исаев (Балашовский округ), депутат Госдумы Василий Максимов (Энгельсский округ).

От КПРФ по округу № 163 (Саратовский) выдвигается глава саратовского горкома Александр Анидалов, по округу № 164 (Балаковский) — председатель Саратовского областного отделения общероссийского общественного движения «Всероссийский женский союз — Надежда России» Ольга Лубкова, округ № 165 (Балашовский) —кандидат №1 депутат Госдумы Ольга Алимова, округ № 166 (Энгельсский) — депутат Саратовской облдумы Сергей Афанасьев.

Региональный список возглавляет Ольга Алимова, за ней идет Александр Анидалов, на третьем — Сергей Афанасьев.

От «Справедливой России» по Саратовскому округу №163 выдвинется руководитель Саратовского реготделения молодежного движения «Справедливая сила» Павел Миронов, по Балаковскому №164 — депутат из Духовницкого района Михаил Дементьев, по Балашовскому № 165 — депутат Балашовского собрания депутатов Галина Платошина, по Энгельсскому №166 — депутат из Марксовского района Токтар Сарсенгалиев.

Региональный список «Справедливой России» возглавит депутат Госдумы Наталия Великая, за ней идут Токтар Сарсенгалиев, Галина Платошина, Михаил Дементьев и Павел Миронов.

От ЛДПР Саратовский одномандатный избирательный округ № 163 представляет депутат Госдумы Антон Ищенко, Балаковский № 164 — Сергей Ашихмин, Балашовский № 165 — Светлана Мартынова, Энгельсский № 166 — Дмитрий Пьяных.

Отметим, что 18 сентября в выборах в Саратовскую городскую думу будут участвовать 9 партий: «Яблоко», «Родина», «Партия Роста», ЛДПР, «Коммунисты России», «Патриоты России», «Справедливая Россия», КПРФ, «Единая Россия».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа ЦИК России завершила регистрацию федеральных списков кандидатов в депутаты Государственной думы седьмого созыва. Всего зарегистрированы федеральные списки кандидатов в депутаты 14 политических партий.

Срок полномочий избираемых депутатов Государственной думы составляет 5 лет. Выборы проводятся по смешанной (мажоритарно-пропорциональной) избирательной системе.

Для проведения выборов в Госдуму по одномандатным избирательным округам в России образовано 225 одномандатных избирательных округов.

Предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда политической партии на выборах депутатов Госдумы не может превышать 700 млн рублей.

Предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Госдумы не может превышать 40 млн рублей.