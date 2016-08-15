Рига, 15 августа, 2016, 16:37 — ИА Регнум. За семь месяцев 2016 года в латвийских портах было перевалено 36,6 млн тонн грузов — на 13,7% меньше, чем за тот же период 2015 года (42,46 млн тонн), сообщает LETA.

Грузовой порт

Так, в Рижском порту в этот период перевалено 21,23 млн тонн грузов — на 10,5% меньше, чем за тот же период 2015 года. Семимесячный грузооборот Вентспилсского порта составил 11,47 млн тонн (-22,6%), Лиепайского — 3,02 млн тонн (-1,5%).

Больше всего за этот период в латвийских портах было перевалено сыпучих грузов — 17,5 млн тонн. Перевалка наливных грузов составила 12,99 млн тонн, генеральных — 6,06 млн тонн.

В свою очередь сильнее всего упала перевалка наливных грузов — на 20,9%. В сегменте сыпучих грузов падение составило 10,6%, в сегменте генеральных грузов — 5%.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, эксперты связывают падение грузоперевозок в Прибалтике с тем, что Россия переориентирует товаропотоки на свои порты. В частности в 2014 году были опубликованы данные о том, что российские порты (Усть-Луга, Санкт-Петербург и Приморск) заняли сразу три лидирующие позиции среди гаваней на восточном побережье Балтийского моря по показателю переваленных грузов. И лишь начиная с четвертой позиции, в данный рейтинг попадают порты республик Прибалтики — Клайпеда, Рига и Вентспилс.

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