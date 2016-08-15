Магас, 15 августа, 2016, 16:37 — ИА Регнум. Олимпийский чемпион Хасан Халмурзаев решил направить денежные выплаты, полагающиеся ему в качестве премии за Олимпийскую медаль, на развитие спорта в Ингушетии.

Marjon В зале для занятий по дзюдо

«Хочу помочь юным спортсменам республики, занимающимся дзюдо, и потратить деньги на спортивные школы. Хочу, чтоб в нашей республике росли еще Олимпийские чемпионы по дзюдо», — заявил спортсмен в интервью «Комсомольской правде».

Дзюдоист Хасан Халмурзаев выиграл свою золотую олимпийскую медаль в схватке с американским спортсменом Тревисом Стивенсом. В честь победителя сегодня, 15 августа, в Ингушетии состоялись торжества.

В них приняли участие глава республики Юнус-Бек Евкуров, Олимпийский чемпион 1988 года по тяжёлой атлетике Исраил Арсамаков, Олимпийские чемпионы 2008 года Рахим Чахкиев и Назир Манкиев, ветераны спорта, тысячи жителей Ингушетии.

Глава региона за победу на Олимпиаде подарил Халмурзаеву и его тренеру по 3-х комнатной квартире и автомобилю. Кроме того, ингушский лидер в честь победы пообещал построить в Ингушетии новый зал для занятий дзюдо.

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По словам Евкурова, в текущем году в республике введут в эксплуатацию Дворец спорта на 3,5 тыс. мест. В 2016 году открыты ФОК в селе Яндаре и зал тяжелой атлетики в Назрани, а в июне 2017 года к 25-летию республики в честь победы Халмурзаева построят специализированный зал дзюдо на 500 зрителей.

Напомним, согласно распоряжению, подписанному премьер-министром Дмитрием Медведевым 30 января 2016 года, за золотую медаль на Олимпиаде в бразильском Рио-де-Жанейро всем российским спортсменам будет выплачено по четыре миллиона рублей. Серебряные призёры получат по 2,7 млн рублей, а награда за «бронзу» составит 1,7 млн рублей.