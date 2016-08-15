Москва, 15 августа, 2016, 16:36 — ИА Регнум. В сфере реализации права на жильё в отношении детей из детских домов наблюдается масса серьёзных злоупотреблений. Об этом 15 августа в ходе совещания с вице-премьерами заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Василий Перов. Дети-сироты на кладбище (фрагмент). 1864

«На что я хотел бы специально обратить внимание и хочу, чтобы вы это до регионов довели. Все-таки нужно самым внимательным образом смотреть за тем, каким образом реализуется право на жилье в отношении детей, которые помещены в детские дома. Там очень много злоупотреблений. С одной стороны, и губернаторы не всегда выделяют необходимое количество мест, там очередь большая, и регионам не так просто ее продвинуть. Но в тех случаях, когда все-таки очередь двигается, деньги выделяются, квартиры приобретаются для тех детей, которые имеют право на получение жилья после окончания пребывания в детском дошкольном учреждении, там очень много схем злоупотреблений», — сказал Медведев.

Он призвал «наладить эту работу, может быть, в масштабах страны», а также «думать, может быть, какие-то решения принять, поменять что-то в законодательстве».

Медведев подчеркнул, что по состоянию на 1 августа на государственном учете состоят более 64 тысяч детей без попечения родителей: «Когда начинали программу по снижению количества детей-сирот, их было почти в 2,5 раза больше. То есть в этом смысле сдвиг хороший».

Напомним, с 1 января 2013 года действует указ президента РФ о мерах по реализации госполитики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.