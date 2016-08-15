Нижний Новгород, 15 августа, 2016, 16:36 — ИА Регнум.



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Производство сахара в регионе необходимо увеличить втрое. Это позволит полностью удовлетворить потребности жителей и предприятий пищевой промышленности в регионе. Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, об этом заявил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев во время инспекционного визита на Сергачский сахарный завод.

Губернатор проинспектировал цеха, готовящиеся к открытию накануне нового сезона, осмотрел оборудование и пообщался с бригадой рабочих. Слесарь Юрий Богатов поблагодарил Валерия Шанцева за сохранение сахарного завода и отметил, что у предприятия появились перспективы, а значит, и рабочие места.

«Мы в завтрашнем дне теперь уверенные, зарплата вовремя дается, все нормально», — рассказал Богатов.

В свою очередь генеральный директор ООО «Агрофирма «Весна» Алексей Синичкин сообщил, что в 2016 году на заводе выполняется тот минимум ремонтных работ, который позволит пройти сезон переработки с минимальными потерями и издержками: «Также мы планируем реализовать проект модернизации завода в три этапа — это 2017, 2018, 2019 годы. Общая сумма инвестиций оценивается почти в 10 млрд рублей. Это финансы, которые, в том числе, будут вложены в сельскохозяйственное производство. Необходимо расширить ресурсную базу, повысить культуру земледелия и урожайность по сахарной свекле с 200 — 240 центнеров с гектара до, как минимум, 450 центнеров с гектара. Мы планируем купить новые земли и расширить парк сельскохозяйственной техники».

По словам Синичкина, в год в среднем Нижегородская область потребляет порядка 100 тысяч тонн сахара. Планируется, что по итогам модернизации Сергачского сахарного завода годовой объем производства на предприятии составит около 120 тыс. тонн.

«Такого импульса развитию предприятия нельзя было даже представить. Сейчас завод обрабатывает 3000 тонн сахарной свеклы в сутки, а к 2019 году предполагается, что этот объем возрастет до 8000 тонн. Это обеспечит не только сохранение рабочих мест для тех, кто работает на Сергачском заводе сейчас — будет обязательно и увеличение. Также еще будут загружены работой и смежные предприятия, потому что будет очень высокая потребность в дополнительной сахарной свекле. Соответственно, это даст импульс экономике как Сергачского района, так и близлежащих районов», — отметил председатель регионального отделения всероссийской организации «Опора России» Владимир Панов.

Как сообщало ранее, в начале 2016 года Сергачский сахарный завод оказался на грани закрытия. По данным регионального Минсельхоза, из-за многомиллионных долгов перед энергопоставщиками на предприятии была отключена подача газа. Производство остановилось, работу могли потерять более 700 человек. Собственник завода, татарстанский холдинг, заявил о намерении продать предприятие.

Губернатор Валерий Шанцев потребовал не допустить закрытия Сергачского сахарного завода. По поручению губернатора прошла серия совещаний, в том числе с потенциальными инвесторами, по словам главы региона, «реально заинтересованными в развитии Сергачского завода».

В результате инвестором стала нижегородская агрофирма «Весна», а инициатором сделки выступил агрохолдинг «АФГ Националь», крупнейший российский агропроизводитель.