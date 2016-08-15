Орел, 15 августа, 2016, 16:35 — ИА Регнум. Жители Орла поддерживают установку памятника Ивану Грозному. Такое заявление со ссылкой на данные некоего социологического исследования сделал первый вице-губернатор Александр Бударин 15 августа на аппаратном совещании.

Виктор Васнецов. Иван Грозный. 1897

«У меня на руках очередной промежуточный итог социологического исследования по установке памятника Ивану Грозному. Люди у нас высокополизитизированные, 72,6% высказались в целом за установку памятника в Орле. 76,6% высказались за установку перед ТЮЗом, 4,1% на въезде в город, 2,4% в городском парке, у стелы 2,7%. Остальные все меньше одного процента. И это единственные данные, которые у меня есть. В общем-то место остается, надо уточнить время», — цитируют Бударина «Орловские новости».

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Глава Орловской области: «Место для памятника Грозному подобрано грамотно»

Как сообщало ИА REGNUM, памятник, который официально носит название «Основанию города», подарен к юбилею Орла Общественным международным фондом славянской письменности и культуры. Возможность установки этого памятника обсуждалась еще в конце 2015 года, и уже тогда пользователи в соцсетях выражали недоумение по поводу такого сомнительного подарка. Однако скандал разразился в июне, после того, как гордума согласовала установку памятника у здания театра для детей и молодежи «Свободное пространство» на улице Карла Маркса.

Решение вызвало бурю негодования — как у работников театра, так и у простых горожан. Коллектив театра даже выступил с обращением к властям, назвав решение ошибкой.

Власти, в свою очередь, делали все, чтобы проигнорировать мнение общественности. На пресс-концеренции 19 июля губернатор Вадим Потомский заявил, что идея установки монумента принадлежит не ему, но «памятник должен быть». Уже тогда он привел данные, согласно которым число противников памятника составляет 0,28% от жителей Орла.

Однако уже на следующий день губернатор передумал — он заявил о своем решении отложить церемонию открытия памятника (назначенную на начало августа) до сентября. Тогда на встрече с общественностью активисты, выступающие против памятника, и власти договорились провести широкий социологический опрос общественного мнения о необходимости установки памятника Ивану Грозному в Орле и месте его расположения.

Между тем, отмечают «Орловские новости», орловские власти уже приводили данные соцопроса. Правда, выяснилось, что в нем участвовали всего 400 человек (для сравнения — петицию против памятника подписали более 770 человек).