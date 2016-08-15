Лима, 15 августа, 2016, 16:34 — ИА Регнум. В южной части Перу произошло землетрясение магнитудой в 5,3 балла: погибли четыре человека, ранены более двух десятков, передаёт Reuters со ссылкой на местные власти.

Martin Luff Последствия землетрясения

По крайней мере 40 домов были разрушены, сообщает Национальный институт гражданской обороны Перу.

Землетрясение разразилось 14 августа (02:58 по Гринвичу) в богатом медью регионе Арекипа на 8-километровой глубине, отмечает Геофизический институт Перу.

Геологическая служба США говорит о мощности в 5,4 балла.