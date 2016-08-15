Повторения московского «потопа» в Петербурге не ожидается
Санкт-Петербург, 15 августа, 2016, 16:37 — ИА Регнум. Циклон, который подходит к Ленинградской области и Санкт-Петербургу со стороны Москвы, не должен привести к экстремальным осадкам, как это случилось в столичном регионе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сегодня, 15 августа, главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов.
Он отметил, что дождевой фронт, двигаясь с востока на запад, уже сейчас накрывает восточные районы Ленинградской области. «Ночью дождь пойдет и в Петербурге, он продолжится завтра днем — фактически, на все сутки», — предупредил специалист.
Основные осадки 16 августа будут выпадать в Санкт-Петербурге и в западных районах Ленинградской области, а на востоке 47-го региона завтра днем дожди уже прекратятся, отметил Колесов.
При этом он не ждет повторения московских дождевых рекордов. Если в столице за сутки 15 августа выпало не менее 48 мм осадков, то в Петербурге ожидается показатель в районе 20 мм.
По словам главного городского синоптика, для Петербурга, который и без того переживает дождливое лето, завтрашние осадки «погоды не сделают».
Также Александр Колесов добавил, что сильные дожди, к счастью, не будут сопровождаться усилением ветра, и его скорость останется в пределах 5−10 метров в секунду.
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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 15 августа побит рекорд 1887 года по количеству осадков, выпавших за сутки. Аналогичная ситуация сложилась и в Московской области.