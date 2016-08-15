Санкт-Петербург, 15 августа, 2016, 16:37 — ИА Регнум. Циклон, который подходит к Ленинградской области и Санкт-Петербургу со стороны Москвы, не должен привести к экстремальным осадкам, как это случилось в столичном регионе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сегодня, 15 августа, главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Река Нева. Петропавловская крепость.

Он отметил, что дождевой фронт, двигаясь с востока на запад, уже сейчас накрывает восточные районы Ленинградской области. «Ночью дождь пойдет и в Петербурге, он продолжится завтра днем — фактически, на все сутки», — предупредил специалист.

Основные осадки 16 августа будут выпадать в Санкт-Петербурге и в западных районах Ленинградской области, а на востоке 47-го региона завтра днем дожди уже прекратятся, отметил Колесов.

При этом он не ждет повторения московских дождевых рекордов. Если в столице за сутки 15 августа выпало не менее 48 мм осадков, то в Петербурге ожидается показатель в районе 20 мм.

По словам главного городского синоптика, для Петербурга, который и без того переживает дождливое лето, завтрашние осадки «погоды не сделают».

Также Александр Колесов добавил, что сильные дожди, к счастью, не будут сопровождаться усилением ветра, и его скорость останется в пределах 5−10 метров в секунду.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 15 августа побит рекорд 1887 года по количеству осадков, выпавших за сутки. Аналогичная ситуация сложилась и в Московской области.