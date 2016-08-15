Москва, 15 августа, 2016, 16:28 — ИА Регнум. Прибыль российской государственной корпорации «Газпром» в первом полугодии 2016 года снизилась на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует отчетность компании, опубликованная сегодня, 15 августа.

gazprom.ru Логотип компании Газпром

Согласно отчету, чистая прибыль «Газпрома» по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) в I полугодии 2016 года составила 194,417 млрд рублей. Это на 31% ниже, чем в первом полугодии 2015 года.

Выручка «Газпрома» за этот же период также сократилась на 6,4% — до 1,9 трлн рублей.

В отчёте указано, что за первые шесть месяцев текущего года «Газпром» добыл 196,5 млрд кубометров газа. В отчёте также содержится прогноз на общий уровень добычи за текущий год — «Газпром» рассчитывает выкачать 417,2 млрд кубометра газа.

Объемы добычи газа у «Газпрома» сокращаются третий год подряд. В 2015 году компания добыла 418,5 млрд кубометров, в 2014 — 443,9 млрд кубометров.