Пермь, 15 августа, 2016, 16:27 — ИА Регнум. в Перми мать пятилетней девочки, которую сильно искусала бойцовская собака, создала страничку ВКонтакте «Помоги мне» от имени своей дочери. «Меня зовут Полина и мне всего пять лет! Меня покусала собака, помогите мне». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

offutt.af.mi Собака

Мама не избежала упреков и поэтому уже от своего имени уточнила: «Я не прошу вас помогать нам деньгами, но нам нужны впитывающие пелёнки, памперсы, салфетки, крем детский».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, семья из Перми, уступив просьбам двоих детей, взяла из собачьего приюта «Стафф-сити» трехлетнего стаффордширского терьера 7 августа. В этот же день произошла трагедия: оставшись наедине с пятилетней девочкой, собака откусила ребенку лицо и практически сняла скальп с головы.

На страничке в социальной сети мать ребенка поделилась подробностями ужасного события. По словам женщины, собака была действительно жизнерадостная и полюбилась всей семье. Вечером 7 августа животное набросилось на ребёнка, который к нему просто наклонился.

Последствия были страшными. Когда приехала скорая девочки пытались поставить катетер, не получилось. Вызвали реанимацию: медики наложили бинты и девочку увезли. Кожу, которая была снята с головы и находилась в новом целлофановом пакеке, врачи забрали с собой. Мать утверждает, что операция длилась четыре часа (а не шесть часов, как сообщалось ранее), после этого вышел врач и сказал, что все лоскутки кожи, которые были оторваны теперь на месте, и операция прошла успешно. Теперь девочке предстоит долгая реабилитация.

По сообщению ряда местных СМИ, в адрес родителей ребенка начали поступать угрозы, предположительно от лиц, близких «Стафф-сити». Сама хозяйка спецприюта для бойцовых собак уверена, что родители девочки сами виноваты в трагедии. Она не только не предложила им помощь в лечении девочки, но и заявила, что не станет даже извиняться.

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