Ставрополь, 15 августа, 2016, 16:19 — ИА Регнум.



dtpin.ru Скорая помощь

В Ставропольском крае после избиения мужчина умер, не дождавшись медицинской помощи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.

Врач Георгиевской больницы, к которому мужчина обращался дважды, теперь ответит перед законом.

Серьезные, смертельно опасные травмы мужчина получил во время драки со своим знакомым, после которой он пришел в поликлинику и обратился к врачу травматологу-ортопеду.

Врач не посчитал нужным положить пострадавшего в больницу и отправил его домой. Через три дня мужчина почувствовал себя намного хуже и снова обратился в поликлинику.

Однако спасти его уже не удалось. В тот же день, 14 декабря 2015 года, мужчина умер. Экспертиза пришла к заключению, что причина смерти в неоказании необходимой медицинской помощи.

Теперь 56-летний врач ответит за причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей перед законом. Идет расследование.

Отметим, что недавно, 7 июня, о подобном случае уже сообщали следственные органы Ставрополья. В Благодарненскую больницу 6 ноября 2015 года поступил мужчина с травмами. По данным следствия, врач-хирург не поставил ему правильный диагноз — проникающий характер раны левой половины груди и провел неверное лечение.

Через несколько дней у пациента тромб мигрировал из поврежденной стенки левого желудочка, вызвал кровотечение и мужчина умер. Врач также подозревается в причинении смерти по неосторожности.