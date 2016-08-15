Москва, 15 августа, 2016, 16:19 — ИА Регнум. В России по состоянию на 1 августа 2016 года суммарная задолженность по заработной плате составила 3 млрд 666 млн рублей и по сравнению с 1 июля 2016 г. снизилась на 138 млн рублей (на 3,6%). Долги по зарплате имелись перед 73 тыс. человек, сообщили в Росстате

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В общем объеме просроченной задолженности по заработной плате 46% приходится на обрабатывающие производства, 25% — на строительство, 9% — на транспорт, по 6% — на добычу полезных ископаемых и сельское хозяйство, охоту и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки, 3% — на производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

В июле задолженность по заработной плате отсутствовала в 11 субъектах РФ, снизилась — в 42 субъектах, осталась без изменения — в одном субъекте, выросла — в 29 субъектах, образовалась — в двух субъектах РФ.

Наибольший размер просроченной задолженности по заработной плате из-за отсутствия собственных средств из общей суммы указанной задолженности приходится на Приморский край (516,6 млн рублей, или 14,6%), Иркутскую область (171,8 млн рублей, или 4,9%), г. Москву (169,8 млн рублей, или 4,8%), Хабаровский край (125,2 млн рублей, или 3,5%), Московскую область (124,5 млн рублей, или 3,5%), Амурская область (122,7 млн рублей, или 3,5%).