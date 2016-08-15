Рига, 15 августа, 2016, 16:07 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Латвии потребовало от трех министров, представляющих в правительстве партию Союз «зеленых» и крестьян, предоставить «исчерпывающую и детализированную информацию» относительно встречи, которую они провели с заместителем главы правительства РФ Аркадием Дворковичем, сообщает портал Rus.delfi.lv.

kremlin.ru Аркадий Дворкович

Как пояснил глава МИДа Эдгар Ринкевич, не имеет значения, формальным или неформальным было общение политиков двух стран. Латвия, по его словам, старается идти определенным внешнеполитическим курсом относительно России, и механизм переговоров также должен протекать в русле установок, обозначенных правительством. К тому же, особое подозрение Ринкевича вызвал тот факт, что на встрече министров и Дворковича присутствовал также посол РФ в Латвии Александр Вешняков.

«Важно соблюдать условленный порядок встречи должностных лиц. О них следует информировать Министерство иностранных дел», — подчеркнул Ринкевич. «Есть вопросы, в которых позиция Латвии принципиальна — в том числе и те, что касаются безопасности государства и участия в блоке НАТО», — заявил глава МИДа Латвии.

Как ранее стало известно, в неформальной встрече на рыбоперерабатывающем предприятии Karavela участвовали министр финансов Дана Рейзниеце-Озола, министр сообщения Улдис Аугулис и министр земледелия Янис Дуклавс. По словам Рейзниеце-Озолы, на встрече шла речь об отмене санкций в отношении рыбопереработчиков, а также о газовом хранилище в Инчукалнсе.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по итогам неофициальной встречи с вице-премьером РФ Аркадием Дворковичем, мэр Риги Нил Ушаков заявил, что есть небольшая вероятность того, что уже в 2016 году обоюдные санкции Евросоюза и России будут отменены, в этом случае Латвии необходимо оказаться первой, кто вернется на российский рынок.

«Сейчас появилась очень небольшая, но надежда, что в этом году ЕС может принять решение об отмене части санкций. И тогда появляется такая же небольшая надежда, что свои санкции, например, на те же молочные продукты, отменит и Россия. И нам к этому надо готовиться уже сейчас. Потому что, когда санкции отменят, за возвращение на российский рынок будут бороться все — и литовцы, и эстонцы, и поляки. А мы должны быть первыми. И моя задача как политика максимально помогать в этом нашим предпринимателям», — заявил Ушаков.

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