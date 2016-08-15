Суздаль, Владимирская область, 15 августа, 2016, 16:06 — ИА Регнум. Глиняную лапу бобра, которую наши предки использовали во время языческих ритуалов, обнаружили археологи при раскопках могильника Шекшово в Суздальском Ополье. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе института археологии РАН, подобные артефакты ученые не находили уже более 150 лет.

Irinda Бобер

Вместе с лапой бобра было обнаружено и глиняное кольцо, которое в IX—X веках клали в могилы знатных людей. Зачем именно в могилах помещались эти предметы, неизвестно. Однако археологи слоняются к мысли, что это так или иначе связано с тем, что в этих районах бобер был объектом промысла.

«За все время исследования погребальных памятников Древней Руси в них зафиксированы находки 113 глиняных лап и 56 глиняных колец, все они, за единственным исключением (могильник Шестовицы под Черниговом) происходят из курганов Волго-Окского региона, наиболее крупная серия (66 лап и 16 колец) — из Тимеревских курганов под Ярославлем», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM отмечает, что это не первая крупная находка во Владимирской области за последний год. Так, в октябре 2015 года специалисты института археологии РАН нашли во Владимире остатки Пятницкой церкви, которая впервые упоминается в летописях в 1625 году. Благодаря этой находке ученым удалось воссоздать исторический облик Владимира. Кроме того, при раскопках были найдены игрушки, крестики, фрагменты керамики и другие предметы того времени.