Ростов-на-Дону, 15 августа, 2016, 16:05 — ИА Регнум. Официальным гимном Ростова-на-Дону ростовчане хотят сделать знаменитую песню времен Великой Отечественной «Ростов-город, Ростов-Дон». Произведение на стихи Анатолия Софронова и музыку Матвея Блантер прошло процедуру общественных слушаний, теперь последнее слово за депутатским корпусом. Как сообщили ИА REGNUM 15 августа в администрации донской столицы, инициативу горожан поддержал градоначальник.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Рассвет на набережной Ростова-на-Дону

Сергей Горбань отметил, что композиция соответствует всем критериям отбора. По его словам, мелодия и всем знакомые слова советской песни объединяют ростовчан всех поколений: тех, кто восстанавливал город после войны, и тех, кто сегодня строит Новый Ростов.

На сайте горадминистрации также размещена инициатива в группе «Активный ростовчанин» с просьбой утвердить «Ростов-город, Ростов-Дон» гимном столицы ЮФО. Петиция уже набрала более 100 голосов.

Напомним, что в финал конкурса вышло четыре произведения. Это «Гимн Ростову» Елены Камышной, Игоря Марченко и Владимира Панкова, «Славься, город наш!» Игоря Хентова и Игоря Левина, «Гимн города Ростова-на-Дону» Любови Пузиковой, а также известная всем песня «Ростов-город, Ростов-Дон». Отбор проходил в течение двух месяцев, за этот период поступило более 50 композиций, претендующих на статус гимна.

Ожидается, что впервые гимн Ростова-на-Дону будет исполнен в честь 267-й годовщины со дня образования города.