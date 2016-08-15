Липецк, 15 августа, 2016, 16:04 — ИА Регнум. В Липецкой области нарушителей природоохранного законодательства оштрафовали на 409,5 тысяч рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления экологии и природных ресурсов Липецкой области, в июле было выявлено 62 нарушения, 92% уже устранены, а штрафы были назначены 55 лицам.

66.ru Вредные выбросы, загрязняющие окружающую среду

За месяц было обследовано 29 зон санитарной защиты водозаборных скважин, 14 особо охраняемых природных территорий, 36 водных объектов и 28 карьеров. СНТ «Надежда» и ООО ЛОЭЗ «Гидромаш» эксплуатируют по две скважины, а ООО «Согласие» — пять скважин, в соответствии с лицензиями на пользование недрами. При этом все предприятия нарушали установленные лицензией правила. Должностные лица трех организаций были оштрафованы на 20 тысяч рублей каждое.

В восточной окраине деревни Алешки Тербунского района Липецкой области гражданин заплатил штраф за то, что добывал известняк без соответствующей лицензии. Рядом с деревней Екатериновка Долгоруковского района еще один гражданин без лицензии добывал песок, за что также был оштрафован. Сейчас в управлении экологии решают вопрос о взыскании ущерба, причиненного окружающей среде в результате незаконного недропользования.

Липецкая кондитерская фабрика «Рошен», как показала проверка, незаконно сбрасывала сточные воды в безымянный пруд в селе Сенцово Липецкого района. Также сведения за 2015 год, полученные в результате наблюдений за находящимся в пользовании фабрики водным объектом, в отдел водных ресурсов по Липецкой области Донского БВУ не поступили. Ответственное должностное лицо оштрафовали на 10 тысяч рублей.

За месяц управление рассмотрело 59 обращений граждан и организаций, по результатам рассмотрения было назначено шесть штрафов на сумму 75 тыс. рублей на должностных лиц и 11 штрафов — на граждан, общая сумма составила 28,5 тыс. рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Липецкая фабрика корпорации Roshen, владельцем которой является президент Украины Петр Порошенко, выплатила более 180 миллионов рублей, возместив ущерб, причиненный бюджету РФ налоговыми махинациями. Арест наложен на 14 объектов недвижимости, в том числе на склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса и семь земельных участков в Липецкой области общей площадью более 700 тысяч квадратных метров.