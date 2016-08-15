Великий Новгород, 15 августа, 2016, 16:04 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Новгородской области зарегистрировала кандидатами в депутаты Новгородской областной думы шестого созыва по одномандатным округам 75 из 97 претендентов. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, ряд из них снялись с выборов сами, некоторым отказано в регистрации из-за того, что они не предоставили в избирком необходимое количество подписей.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Двойники

Среди тех, кому отказано в регистрации, — однофамильца оппозиционных кандидатов от «Справедливой России» и «Яблока». «Двойники"-самовыдвиженцы Алексей Афанасьев (тёзка лидера регионального отделения партии «Справедливая Россия» Алексея Афанасьева) и Мария Черепанова (однофамилица выдвинутой от «Яблока» Анны Черепеновой) шли на выборы по округу №9.

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Всего на выборы в Новгородскую областную думу зарегистрирован 251 кандидат, в том числе 176 человек по партийным спискам.

Напомним, выборы в региональный парламент пройдут 18 сентября. В Новгородской областной думе шестого созыва будет 32 депутата, половина из которых будут избраны по одномандатным округам, другая — по партийным спискам. В настоящее время для участия в выборах Новгородской областной думы зарегистрированы списки пяти партий: КПРФ, «Единой России», «Справедливой России», ЛДПР и «Яблока».