Ливень затопил 40 домов в подмосковных Люберцах: людей эвакуировали
Люберцы, Московская область, 15 августа, 2016, 16:29 — ИА Регнум. Из-за обильных осадков в Люберецком районе Подмосковья, на территории СНТ «Зеленая зона» произошло частичное подтопление 40 дачных домов и участков. На место стянуты силы и средства районного звена РСЧС. Из зоны подтопления спасатели эвакуировали семью из трех человек. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.
«Пожарные и спасатели Люберецкого гарнизона пожарной охраны провели пешие подворовые обходы, оповестили население об угрозе подтопления и предложили местным жителям эвакуироваться. На данный момент ситуация находится под контролем», — отметили в пресс-службе ведомства.
На месте подтопления задействовано 11 человек и 4 единицы техники. Всего на территории СНТ расположено более 700 жилых домов.
Отметим, что в течение дня 15 августа в Московской области ожидаются неблагоприятные метереологические условия: в регионе идут сильные дожди. Неблагоприятный прогноз сохранится минимум на сутки, отмечают синоптики.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 14 на 15 августа в Московском регионе выпало более половины месячной нормы осадков. В столице подтопления зафиксированы в нескольких сотнях мест. Из-за дождя задерживается движение общественного транспорта.