Люберцы, Московская область, 15 августа, 2016, 16:29 — ИА Регнум. Из-за обильных осадков в Люберецком районе Подмосковья, на территории СНТ «Зеленая зона» произошло частичное подтопление 40 дачных домов и участков. На место стянуты силы и средства районного звена РСЧС. Из зоны подтопления спасатели эвакуировали семью из трех человек. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.

50.mchs.gov.ru Спасатели МЧС за работой

«Пожарные и спасатели Люберецкого гарнизона пожарной охраны провели пешие подворовые обходы, оповестили население об угрозе подтопления и предложили местным жителям эвакуироваться. На данный момент ситуация находится под контролем», — отметили в пресс-службе ведомства.

На месте подтопления задействовано 11 человек и 4 единицы техники. Всего на территории СНТ расположено более 700 жилых домов.

Отметим, что в течение дня 15 августа в Московской области ожидаются неблагоприятные метереологические условия: в регионе идут сильные дожди. Неблагоприятный прогноз сохранится минимум на сутки, отмечают синоптики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 14 на 15 августа в Московском регионе выпало более половины месячной нормы осадков. В столице подтопления зафиксированы в нескольких сотнях мест. Из-за дождя задерживается движение общественного транспорта.