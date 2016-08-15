Черкесск, 15 августа, 2016, 15:57 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии огласили приговор убийцам депутата парламента республики Мухамеда Кунижева. Виновными в смерти признаны отец и сын Евгамуковы, сообщили ИА REGNUM 15 августа в пресс-службе Верховного суда Карачаево-Черкесии.

kurgan.veved.ru Вынесение приговора

По решению суда 61-летнему Псабиде Евгамукову за убийство депутата назначено наказание в виде семи лет заключения в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на шесть месяцев. Его сын Хомхот проведет в колонии строгого режима 12 лет, еще один год составит ограничение свободы.

Кроме того, как пишет РАПСИ, осужденных обязали выплатить в пользу жены и отца убитого 3,4 миллиона рублей — с Евгамукова-младшего два миллиона рублей, со старшего — 1,4 миллиона рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат парламента Карачаево-Черкесии Мухамед Кунижев был убит 15 июля 2014 года. Во время игры в футбол на поле аула Псыж к депутату подъехали Псабида Евгамуков — 61-летний тренер по боксу детско-юношеской спортивной школы ‑ и его сын Хомхот. Отец сделал несколько выстрелов из травматического пистолета в землю, чтобы припугнуть свидетелей,. В это время его сын выстрелил из карабина «Сайга 12К» в депутата, который умер по дороге в больницу.

После совершения преступления Евгамуковы скрывались от следствия, пока в ноябре 2014 года их не задержали. Одной из версий убийства были неприязненные отношения и земельный конфликт.

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