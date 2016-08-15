Минск, 15 августа, 2016, 15:56 — ИА Регнум. Александр Лукашенко 15 августа во время посещения одной из ферм сельхозпредприятия «Савушкино» в Брестской области принял в подарок корову для личного подсобного хозяйства — результат собственной племенной работы предприятия, сообщает госинформагентство БелТА о подробностях инспекционной поездки руководителя постсоветской республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«До 1 января здесь должен быть наведен порядок!», — потребовал Лукашенко, посетив ОАО «Малоритская райагропромтехника», сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

В официальном сообщении также сказано, что после подхода к местным жителям Лукашенко поручил восстановить систему райагросервисов во всех районах Белоруссии. Он заявил: «Ни в коем случае нельзя разрушить ту инфраструктуру, которая когда-то была создана. Мы их должны возродить во всех районах. Надо расширять сферу услуг. И если у вас будет нормальная стоимость и вы качественно сделаете, то к вам придет и частник».

«Это у председателя райисполкома должно быть мощное орудие управления», — рассказал Лукашенко о роли райагросервиса. Он также напомнил, что ранее поручал воссоздать в районах строительные передвижные механизированные колонны, чтобы максимально задействовать их потенциал в сфере строительных услуг, сообщает президентская пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белоруссии колхозы и совхозы сменили вывески на СПК, ОАО и другие, но сохранили прежнюю сущность, на что неоднократно обращал внимание Александр Лукашенко. До избрания народным депутатом Верховного совета БССР Лукашенко получил опыт руководства совхозом, однако и после занятия в 1994 году президентского кресла (которое бессменно занимает) до сих пор живо интересуется ходом посевных и уборочных работ, попутно раздавая ценные указания, поощрения и наказания.

Напомним, накануне финала президентской кампании 2015 года в Белоруссию были выписаны зарубежные комики. Российский актёр французского происхождения Жерар Депардье посетил подсобное хозяйство Александра Лукашенко, рассказал гостелевидению Белоруссии о развале во Франции и сохранении лучшего в постсоветской республике, пообещав пожить некоторое время среди белорусских пейзанов, но с тех пор не появлялся в «Сильной и процветающей Белоруссии». Вскоре после этого было заявлено о стремлении Арнольда Шварценеггера посетить Белоруссию, а также о желании некоторых стариков из ЕС и США перебраться на ПМЖ в «страну для жизни». Во сколько обошлись эти акции белорусским налогоплательщикам — чиновники постсоветской республики не посчитали необходимым сообщить.