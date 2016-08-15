Чебоксары, 15 августа, 2016, 15:54 — ИА Регнум. В Чувашии будут судить заместителя генерального директора учебно-производственного комбината регионального Минстроя. Ему инкриминируют ущерб в 32 тыс. рублей за два ноутбука и выдачу фиктивных удостоверений об окончании обучения, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев. Помимо этого, направлено в суд дело в отношении замглавы администрации сельского поселения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Откат

По версии следствия, в сентябре 2013 года в Чебоксарах замдиректора учебно-производственного комбината подделал документы о приобретении для УПК «четырех ноутбуков и четырех мышек», в то время как в действительно было приобретено шесть компьютеров. «Похищенными двумя ноутбуками и двумя мышками общей стоимостью 32,5 тыс. рублей он распорядился по своему усмотрению», — сказал Дмитриев.

Следствие также полагает, что в I половине 2014 года обвиняемый за 17,5 тыс. рублей организовал оформление и выдачу четырем гражданам фиктивных удостоверений об окончании обучения в учебно-производственном комбинате, хотя в действительно мужчины там обучение не проходили.

Злоумышленника обвиняют в мошенничестве (ч.1 ст.159 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ), служебном подлоге (ч.2 ст.292), мелком взяточничестве (ч.1 ст.292.1 УК РФ). Наложен арест на принадлежащий обвиняемому автомобиль Land Rover Freelander. Также внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений.

В служебном подлоге также обвиняют заместителя главы администрации Тойсинского сельского поселения Батыревского района. По версии следствия, в декабре 2014 года обвиняемая изготовила фиктивную выписку из постановления главы администрации, якобы вынесенного в 1992 году, о закреплении за своим знакомым земельного участка под ЛПХ в пожизненное наследуемое владение. Участок с домом расположен в селе Старое Ахпердино и составлял 2,5 тыс. кв. метров. «При этом сельчанин не имел на этот земельный участок никаких прав», — сказал Олег Дмитриев. По его словам, свою вину обвиняемая признала в полном объеме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в I полугодии следственными органами СУ СКР возбуждено 183 уголовных дела о преступлениях коррупционного характера. Обвинение предъявлено 70 лицам (в I полугодии 2015 года — 45). Число направленных в суды дел возросло в 1,5 раза и достигло 66. Общее число преступлений коррупционной направленности составило 183 (в I полугодии 2015 года — 120). Чаще всего дела возбуждались по фактам мошенничества, подкупа, взяточничества, служебного подлога. Ущерб от коррупции оценён в 40 млн рублей (в I полугодии 2015 года — 5 млн рублей), из них возмещено 7,5 млн рублей.

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