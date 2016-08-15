Лондон, 15 августа, 2016, 15:55 — ИА Регнум. В Еврокомиссии намерены сделать контроль за услугами в сфере коммуникаций более строгим, в частности, новые требования будут предъявлены к таким приложениям, как Skype и WhatsApp, сообщает газета Financial Times.

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В дальнейшем эти бесплатные мессенджеры, управление которыми осуществляют Facebook и Microsoft, должны будут соответствовать «требованиям об обеспечении безопасности и конфиденциальности», разработанным по регламентам ЕС. Предварительные уведомления о требованиях Еврокомиссия озвучит в сентябре.

По мнению издания, таким образом ЕС старается контролировать американские компании, преобладающие в сфере приложений-мессенджеров. В числе прочего дело касается соответствия приложений рекомендациям служб безопасности и использования данных пользователей в бизнесе.