Пермь, 15 августа, 2016, 15:49 — ИА Регнум. В Перми установлен новый температурный рекорд. 14 августа стал одним из самых жарких дней за нынешнее лето. С усилением затока тропического воздуха с территории Башкирии и Оренбургской области, максимальная температура на юге Пермского края достигла +33, +35 градусов. В Перми максимум составил +33,3°, что на 0,8° выше прежнего суточного рекорда, установленного в этот день в 2011 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГИС-центре Пермского университета.

Ван Гог. Солнечный день

Примечательно, что 13 августа в Перми повторился рекорд температуры воздуха, установленный в этот день в 1958 году.

По данным специалистов, уже девять дней в августе максимальная температура была выше +30 градусов, а ее среднесуточное значение превысило климатическую норму уже на 10 градусов.

Примечательно, что предстоящий день в Перми станет самым жаркими в году. Ожидается, что 16 августа температура воздуха прогреется до + 35 градусов.

При этом, как отмечают эксперты, осадков не ожидается, поэтому засуха продолжит усиливаться, что резко увеличивает риск лесных пожаров.

«Сроки более значительного похолодания остаются неопределенными, но с высокой вероятностью оно произойдет к концу второй декады месяца», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГИС-центре.

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