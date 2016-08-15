Саратов, 15 августа, 2016, 21:00 — ИА Регнум. В Саратове активисты общественно-политического движения «Суть времени» провели 12 августа цепочку одиночных пикетов продолжают протестовать против доски Карлу Маннергейму, которая была установлена в Санкт-Петербурге на фасаде здания на Захарьевской улице 16 июня 2016 года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Шевченко Пикет против памятной доски Маннергейму

Цепочка одиночных пикетов встала на улице Горького перед зданием правительства и министерства культуры. Участники пикетов выражают протест против очередного вопиющего публичного действия, оскорбляющего память не только тех, кто погиб во время блокады Ленинграда, но и каждого, кто сражался и отдал свою жизнь в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны, а также честь всех тех, кто хранит память о войне.

«Мы вышли выразить протест установки доски Маннергейму в Санкт-Петербурге. В семье у каждого из нас есть воевавшие родственники. Это доска оскорбляет их память», — сказал один из участников акции.

Участники пикетов так же рассказали о том, что во время прежних одиночных пикетов с ними пообщался министр культуры Саратовской области, вступивший 11 августа в должность заместителем председателя правительства Саратовской области Иван Кузьмин. По его словам, Маннергейм — «противоречивая личность».

Напомним, памятная доска Карлу Маннергейму появилась на фасаде здания на Захарьевской улице 16 июня 2016 года. Здесь до 1917 года квартировал Кавалергардский полк, в котором служил Маннергейм в императорской России. На церемонии открытия были глава администрации президента РФ Сергей Иванов, министр культуры России Владимир Мединский и бывший председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров.

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19 июня доску в первый раз залили краской недовольные граждане. После этого доску надолго закрыли от глаз прохожих. В конце июля очищенную доску открыли вновь. Рядом организовали дежурство частных охранников в гражданской одежде без опознавательных знаков. Однако уже 1 августа группа активистов партии «Другая Россия» вновь атаковала доску банками с краской. Охранники не вмешивались, а лишь снимали акцию на видео. Полиция в ходе акции на месте не появилась, никто не был задержан.

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Как стало известно ИА REGNUM, для оперативной очистки доски от краски была нанята клининговая компания. Оплачивают ее услуги «инициаторы установки доски». В ночь на 2 августа доска была очищена.

Руководство ИА REGNUM ждет ответа на запрос о правомерности установки доски Маннергейму от военной прокуратуры Западного военного округа. А депутат Заксобрания Петербурга Алексей Ковалев запросил министра обороны Сергея Шойгу о том, кто разрешил установить доску, по сути, военному преступнику, на режимном объекте оборонного ведомства.