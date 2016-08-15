В Саратове прошли пикеты против памятной доски Маннергейму
Саратов, 15 августа, 2016, 21:00 — ИА Регнум. В Саратове активисты общественно-политического движения «Суть времени» провели 12 августа цепочку одиночных пикетов продолжают протестовать против доски Карлу Маннергейму, которая была установлена в Санкт-Петербурге на фасаде здания на Захарьевской улице 16 июня 2016 года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Цепочка одиночных пикетов встала на улице Горького перед зданием правительства и министерства культуры. Участники пикетов выражают протест против очередного вопиющего публичного действия, оскорбляющего память не только тех, кто погиб во время блокады Ленинграда, но и каждого, кто сражался и отдал свою жизнь в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны, а также честь всех тех, кто хранит память о войне.
«Мы вышли выразить протест установки доски Маннергейму в Санкт-Петербурге. В семье у каждого из нас есть воевавшие родственники. Это доска оскорбляет их память», — сказал один из участников акции.
Участники пикетов так же рассказали о том, что во время прежних одиночных пикетов с ними пообщался министр культуры Саратовской области, вступивший 11 августа в должность заместителем председателя правительства Саратовской области Иван Кузьмин. По его словам, Маннергейм — «противоречивая личность».
Напомним, памятная доска Карлу Маннергейму появилась на фасаде здания на Захарьевской улице 16 июня 2016 года. Здесь до 1917 года квартировал Кавалергардский полк, в котором служил Маннергейм в императорской России. На церемонии открытия были глава администрации президента РФ Сергей Иванов, министр культуры России Владимир Мединский и бывший председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров.
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19 июня доску в первый раз залили краской недовольные граждане. После этого доску надолго закрыли от глаз прохожих. В конце июля очищенную доску открыли вновь. Рядом организовали дежурство частных охранников в гражданской одежде без опознавательных знаков. Однако уже 1 августа группа активистов партии «Другая Россия» вновь атаковала доску банками с краской. Охранники не вмешивались, а лишь снимали акцию на видео. Полиция в ходе акции на месте не появилась, никто не был задержан.
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Как стало известно ИА REGNUM, для оперативной очистки доски от краски была нанята клининговая компания. Оплачивают ее услуги «инициаторы установки доски». В ночь на 2 августа доска была очищена.
Руководство ИА REGNUM ждет ответа на запрос о правомерности установки доски Маннергейму от военной прокуратуры Западного военного округа. А депутат Заксобрания Петербурга Алексей Ковалев запросил министра обороны Сергея Шойгу о том, кто разрешил установить доску, по сути, военному преступнику, на режимном объекте оборонного ведомства.