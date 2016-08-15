Нью-Йорк, США, 15 августа, 2016, 15:46 — ИА Регнум. В Нью-Йорке задержан подозреваемый в убийстве имама Маулана Аконджи и его помощника Тхара Уддина 35-летний мужчина. Обвинения ещё не предъявлены, пишет New York Post.

Victor Задержание

Убийство священнослужителей произошло 13 августа в районе Озон-парк: имам и его помощник после вечерней молитвы вышли из мечети. Сзади к ним приблизился неизвестный и выстрелил в голову.

Полиция начала искать убийцу и, выследив автомобиль Chevrolet Trailblazer, задержала предполагаемого злоумышленника. По версии следствия, убийца знал имама лично.