Кишинёв, 15 августа, 2016, 15:45 — ИА Регнум. Посол Турции в Молдавии Мехмет Селим Картал завершил свою четырехлетнюю миссию в Кишиневе. Гагаузское издание Budjak Online подвело итоги его работы и пришло к выводу, что из всех турецких послов в Молдавии Картал оказался самым равнодушным к интересам Гагаузии и, напротив, наиболее восприимчивым к антигагаузской пропаганде Кишинева дипломатом.

Флаг Турции

Посол Турции в Республике Молдова Мехмет Селим Картал после четырёх с половиной лет работы в Кишинёве отбывает на свою родину. Под занавес своей миссии он сделал резонансное заявление, что его отношение к гагаузам ни чем принципиально не отличается от отношения к другим гражданам РМ. Нельзя сказать, что господин Картал сам по себе чем-то интересен гагаузам, но в силу особой роли представляемой им страны, фигура турецкого дипломата всё же приобретает для жителей Гагаузии определённое значение. Исходя из этого, мы посчитали, что представитель Анкары заслужил по итогам своей работы в Молдове несколько оценочных суждений.

Не станем брать на себя ответственность и оценивать работу Картала с точки зрения представительства Турции в Молдове, но что касается его гагаузской «повестки», то он, как нам кажется, на фоне всех своих предшественников оказался наиболее равнодушным к интересам Гагаузии дипломатом. Другие турецкие представители, — это было видно по их заявлениям, инициативам и даже по эмоциям, — выстраивали диалог с руководством Гагаузской автономии с огромным энтузиазмом, стремясь расширить вклад Турции в развитие региона и, параллельно, открывая для себя братский гагаузский народ. Но за последние 4 года трудно вспомнить какие-то прорывные инициативы и проекты, которые исходили бы от турецкого представителя. Роль господина Картала сводилась к организационной функции в поддержании существующих связей.

По правде говоря, и с рутинными задачами господин Картал не всегда справлялся. Самые первые его контакты с гагаузским руководством в должности посла в РМ вызывали спорное отношение. Например, проведение ознакомительной встречи с председателем НСГ (на тот момент — с Анной Харламенко) перед знакомством с башканом (М. Формузалом) являлось явным нарушением дипломатического протокола, поскольку в иерархии власти автономии первым официальным лицом является всё-таки башкан.

Остались вопросы к роли посла в организации визита в Молдову председателя парламента Турции Джемиля Чичек в мае 2014 года, который запомнился неприятными моментами. Во время обеда с президентом Молдовы Николаем Тимофти турецкого гостя «накачали» антигагаузской пропагандой вроде того, что гагаузы не желают изучать государственный язык и противятся внешнеполитическому курсу Кишинёва. Картал наверняка присутствовал на этом обеде, но своим участием, судя по всему, не воспрепятствовал этому и не сбалансировал представление Чичека о Гагаузии объективной информацией. В результате председатель турецкого парламента в интервью журналистам (в Комрате завуалированно, а в Кишинёве открыто) агитировал Гагаузию за НАТО.

Сомнительным выглядит и тот круг гагаузских деятелей, которыми окружил себя посол и которые, надо полагать, влияли на его отношение к руководству автономии. Среди этих деятелей стоит особо выделить Тодура Занета, главного редактора газеты «Ана сёзю». При всём уважении к личности Занета нужно признать его политическую пристрастность и известное всей автономии резко негативное отношение к тогдашнему башкану Михаилу Формузалу. И дело тут не в праве Занета на свои взгляды (даже при зигзагообразности его «идеологической линии», шарахающейся от института марксизма-ленинизма при ЦК молдавской Компартии к последующей антисоветчине, мы его убеждения не собираемся оспаривать), а в том, что посол должен исключать все основания для обвинений во вмешательстве во внутреннюю политику. А все признаки пристрастности посла тут налицо, особенно учитывая источники финансирования газеты Занета, редкий номер которой обходился без антиформузаловских выпадов и подхалимских восхвалений в адрес турецкого посла.

Возражая, можно перечислить десятки проектов, реализованных Турцией в Гагаузии за время мандата Мехмета Селим Картала. Но подавляющая часть этих проектов была реализована при формальном участии дипмиссии, либо в рамках работы агентства ТИКА, либо в рамках сотрудничества руководства Гагаузии с руководством органов власти Турции. Да, по такому принципу работают многие иностранные посольства в Молдове. Но Турция для Гагаузии — не одна из многих, а особенная страна, которая обладает неформальным статусом одного из стратегических партнёров. Была бы Турция для Гагаузии как Грузия или Чехия, то и претензий никаких не было. Но от официального представителя стратегического партнёра и ожидания у нас особенные.

В чём заключается профессионализм дипломата? Одним из главных критериев профессионализма является умение выполнять свои функции без конфликтов с политическими лидерами страны пребывания. Образцовый глава дипмиссии никогда не окажется участником политических интриг и жертвой дезинформации. Его симпатии или антипатии к тем или иным персонам никогда не будут влиять на его работу, поскольку личное мнение, каким бы оно ни было, всегда остаётся на втором плане. Хороший дипломат не «поддерживает», а инициирует и руководит множеством двусторонних связей. Он способен выйти за рамки формальных процедур и реально оживить и усилить роль своей страны в том или ином регионе. Мы, конечно, говорим господину Карталу спасибо за работу, но, надеемся, что его преемник на этой должности сможет выполнить свою миссию на сто процентов.