Симферополь, 15 августа, 2016, 15:43 — ИА Регнум. За два года жители Крыма получили 3,5 млрд рублей — более 10 тыс. потребительских кредитов на покупку автомобилей. Всего же крупнейший банк Крыма выдал за это время 8,5 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Российского национального коммерческого банка (РНКБ).

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«Чаще всего кредит на покупку автомобиля берут молодые люди в возрасте 30−35 лет, средняя сумма такого кредита составляет 400 000 рублей, — рассказали в финучреждении. — Доля клиентов банка, которые приобрели в кредит новые автомобили, составляет 30%, автомобили с пробегом купили 70% клиентов».

По данным банка, 75% владельцев новых автомобилей купили их в автосалонах Крыма и Севастополя, остальные — на материковой части Российской Федерации. «Наиболее популярными марками автомобилей являются «Лада», Hyundai, Kia, Volkswagen, Geely», — отметили в РНКБ.

Также в финучреждении отмечают, что в 2016 году количество заявок на приобретение автомобилей в кредит увеличивается ежемесячно.

РНКБ обслуживает более 1,4 миллиона физических лиц в Крыму, тогда как всего на полуострове проживает около 2,2 млн жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, доля автокредитов в кредитных портфелях крымских банков составляет 0,7%. Об этом в июне на заседании комитета Госсовета Крыма по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике сообщила управляющая крымским отделением Центробанка РФ Ирина Яблучанская. По её данным (на момент 16 июня) всего в 2016 году крымские банки дали взаймы жителям полуострова на покупку автомобилей 189,4 млн рублей.