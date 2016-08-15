Лысьва, Пермский край, 15 августа, 2016, 15:42 — ИА Регнум. В Пермском крае судебные приставы на 90 суток приостановили деятельность кафе «У тещи», расположенного на ул. Строителей в Лысьве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого Управления ФСС.

Эдуард Мане. В кафе. 1878

Проверка предприятия общественного питания связана с поступлением экстренных сообщений о госпитализации людей, питавшихся в кафе. За медицинской помощью обратилось 20 лысьвенцев. По предварительным диагнозам, у всех поступивших в городскую больницу обнаружена сальмонелла. Лабораторные исследования показали, что некоторые сотрудники кафе, не заболевшие на момент проведения анализов, также заражены сальмонеллой.

Роспотребнадзор выявил серьезные нарушения в деятельности кафе. В день проведения санитарно-эпидемиологического обследования здесь полным ходом шла подготовка к свадебному банкету. При этом холодные закуски и салаты в течение полутора часов находились в обеденном зале при комнатной температуре, что является нарушением требований к реализации салатов, гастрономических продуктов и холодных блюд.

В ходе проверки также установлено, что поварами не соблюдаются обязательные правила: сырые продукты хранятся вместе с готовыми, а не в отдельных холодильных камерах. К работе в кафе допущены лица, которые не имеют не только результатов предварительных обследований, необходимых при поступлении на работу в центры общественного питания, но и периодических медицинских осмотров. Так, у поваров отсутствуют данные о прохождении исследований на гельминтозы, возбудителей кишечных инфекций, обследования на брюшной тиф, наличие патогенного стафилококка.

Лицом, допустившим данные правонарушения, является индивидуальный предприниматель, отвечающий по закону за соблюдение санитарных правил в области обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах.

Отметим, что сальмонеллез — широко распространенное заболевание человека и животных. Заболевание характеризуется повышением температуры тела, тошнотой, рвотой, болями в животе, многократным жидким стулом. Основным источником возбудителя являются сельскохозяйственные животные и птицы. Передача инфекции происходит преимущественно пищевым путем. Инкубационный период колеблется от 2−6 часов до 2−3 дней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за пять месяцев 2016 года 860 жителей Пермского края заболели сальмонеллезом, уровень заболеваемости в 2,5 раза превысил показатель аналогичного периода 2015 года и составил 32,9 на 100 тыс. населения.

Читайте также: В Перми 22 человека отравились суши

Читайте также: Прикамье судят директора кафе, где отравились 47 посетителей

Читайте также: В Перми количество пострадавших от шаурмы увеличилось до 33 человек