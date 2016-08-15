Киев, 15 августа, 2016, 15:42 — ИА Регнум. На Украине система электронного декларирования доходов работает в тестовом режиме. Как сообщает 15 августа пресс-служба украинского правительства, об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

«Система электронного декларирования сегодня заработала, хотя, к сожалению, пока только в тестовом режиме. Как утверждает НАПК, программное обеспечение имеет достаточные программные модули для представления, хранения и обнародования деклараций, как этого и требует законодательство, и может начинать работать», — считает Гройсман.

Он призвал ответственные структуры в кратчайшие сроки организовать полноценную работу системы. По его словам, Национальное агентство по вопросам государственной службы устанавливает виновных в неполноценной работе системы. «Все необходимые решения, чтобы исправить эту ситуацию, должны быть приняты и реализованы в кратчайшие сроки. В соответствии с моим поручением, Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы сейчас проводит служебную проверку по установлению лиц, причастных к тому, что система электронного декларирования не заработала своевременно. По ее результатам будем делать выводы», — рассказал Гройсман.

В свою очередь, 15 августа народный депутат, член фракции «Радикальная партия» Игорь Попов обвинил высшие должностные лица Украины в саботировании системы е-декларирования и призвал провести служебное расследование. «Надо делать служебное расследование и выявить, чья служебная халатность привела к таким серьезным последствиям. Относительно будущего, я буду предлагать немедленно остановить действие системы, дать две недели разработчикам и Госспецсвязи. Две недели им хватит, если они за два дня брались сделать за выходные, то двух недель достаточно, и через две недели запускать в нормальном режиме, чтобы все это имело свои правовые последствия. Но, мы видим, что есть саботаж, и если есть политическая воля завалить, то преодолеть эту политическую волю будет очень трудно», — прогнозирует Попов.

Он также считает, что украинские власти саботируют новую форму декларирования доходов и имущества, которая обязывает сообщать о наличии офшоров.

Кроме того, исполнительный директор общественной организации «Transparency Украина» Ярослав Юрчишин заявил, что отсутствие сертификации системы декларирования позволит коррумпированным чиновникам избежать уголовной ответственности. Он обвинил президента Украины Петра Порошенко в срыве запуска этой системы.

«Я должен сказать представителям глобального Transparency International, людям, которые очень влияют на инвестиционный рейтинг страны, о том, что наш президент не держит слово», — сказал Юрчишин. Он также призвал подать в отставку главу Госспецсвязи Леонида Евдоченко и главу Антикоррупционного агентства Наталью Корчак.

Напомним, с 00:00 15 августа в Украине была запущена система электронного декларирования доходов чиновников. При этом система не имеет механизма защиты данных. В НАПК заверили, что в ближайшее время исправят все недочеты технического характера. Запуск системы электронного декларирования в Украине является требованием МВФ для предоставления Киеву очередного транша кредита и ЕС в рамках визовой либерализации.

Ранее, в начале января, Рада приняла бюджет Украины на 2016 год, в которым прописала перенос электронного декларирования доходов чиновников на 2017 год. При этом в правительственном проекте бюджета на 2016 год перенос запуска системы не предусматривался. После скандала Рада была вынуждена отменить перенос е-декларирования.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа Порошенко заявлял, что электронное декларирование активов украинских чиновников стартует с 15 августа 2016 г. Он заверял, что переноса старта этого процесса не будет. «Коррупцию надо искоренять, но еще лучше ее предотвращать. Профилактика — лучшее лекарство. Для этого и нужен эффективный контроль за доходами и расходами чиновников, судей, прокуроров, всех правоохранителей. Из тени на свет, чего давно ждут люди, должны выйти особняки, автопарки, деньги всех «слуг народа». Инструмент для такого контроля есть. Это — электронное декларирование всех активов, которое стартует с 15 августа. Еще раз подчеркиваю: все должны вывернуть свои карманы перед обществом с 15 августа — другой даты я не рассматриваю и даже слышать не хочу о переносе! И прошу не верить слухам и домыслам», — сказал Порошенко.

Ранее, группа компаний «Укрпроминвест» президента Порошенко активно использовала оффшоры. При этом против компаний даже возбуждались уголовные дела (2003 год) по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Тогда Порошенко находился в оппозиции. В ходе досудебного следствия украинские правоохранители установили, что офшорная компания Agroprodimpex, которая появилась в структуре бизнеса Порошенко в 2001 году и остается там по сей день, «задействована в преступных схемах минимизации налогообложения ряда предприятий, которые зарегистрированы и расположены на территории Украины». Следователи обращались в Интерпол с просьбой приобщить иностранных правоохранителей к расследованию, в котором фигурируют как минимум пять офшорных фирм, которые в разное время принадлежали к группе компаний «Укрпроминвест». Речь идет о: Agroprodimrex Corp с офшорной зоны штата Делавер (США), кипрский Agroprodimrex Cyprus Limited, Willenhall Traiding Limited и Fairdrook Enterprises Limited с острова Мэн и панамский Ukrprovinvest Holding Limited. Но в 2004 году уголовное дело было закрыто и не было передано в суд.