Рязань, 15 августа, 2016, 15:37 — ИА Регнум. Платная парковка на улицах Право-Лыбедская и Радищева в Рязани начала действовать 15 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации областного центра. По словам начальника городского управления транспорта Андрея Каплинского, парковка должна помочь разгрузить эти участки дорожно-уличной сети.

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Стоимость одного часа парковки составит 20 рублей. При этом первые 15 минут — бесплатные. Оплатить парковку можно с помощью банковской карты через один из трех паркоматов, которые установлены в парковочной зоне.

«Денежные средства, собранные от использования платных парковочных мест, пойдут на содержание самой парковки: выплату заработной платы сотрудникам, осуществляющих контроль за ее работой, на оплату средств связи, с помощью которых осуществляется передача данных, а также на благоустройство территории, занятой под платную парковку», — цитирует пресс-служба Андрея Каплинского.

Также отмечается, что если проект окажется удачным, то он будет реализован и в других загруженных районах города.