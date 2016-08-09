Москва, 9 августа, 2016, 15:54 — ИА Регнум. Прокат полнометражного отечественного мультфильма «Белка и Стрелка 2: Лунные приключения» в кинотеатрах США начнется 26 августа, в Международный день собаки. Лента адаптирована для американских зрителей, в частности в показ будет включен видеоклип певицы Кари Киммел, сообщает 15 августа пресс-служба Минкультуры России.

Цитата из м/ф «Белка и Стрелка 2: Лунные приключения». Реж. Александр Храмцов, Инна Евланникова, Вадим Сотсков. 2014. Россия За пультом управления

По мнению гендиректора компании «КиноАтис» Вадима Сотскова, приключения космических собак будут интересны американцам, а успех второй части мультфильма превзойдет успех первой части «Белки и Стрелки».

Главных героев мультфильма озвучили актеры Алисия Сильверстоун, Кира Баклэнд, Сэм Уитвер и другие, режиссером американской версии стал Майк Диса. В российском прокате вторая часть ленты вышла в 2014 году.