Пермь, 15 августа, 2016, 15:34 — ИА Регнум. В Перми и еще девяти крупных городах России с 16 августа будет проводиться бесплатное тестирование на ВИЧ. Акция организована Министерством здравоохранения России с августа по ноябрь 2016 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе минздрава РФ.

Донор Сдача крови на анализ

Территориями проведения акции стали 10 городов РФ, где опасное заболевание широко распространено. В их число, кроме Перми, вошли Барнаул, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Кемерово, Нижний Новгород, Саратов, Уфа, Челябинск.

Планируется, что специальные площадки, где можно будет пройти экспресс-тест, будут оборудованы в крупных торговых центрах. При желании каждый может это сделать на бесплатной и анонимной основе. Кроме этого, специалисты СПИД-центров, будут консультировать о ВИЧ-инфекции, возможных путях ее передачи, группах риска, способах защиты и важности регулярного тестирования.

По данным Пермского краевого центра СПИД, в 2016 году вновь зарегистрировано 1 тыс. 997 случаев ВИЧ-инфекции в Прикамье. В пресс-службе центра корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что преобладает половой путь инфицирования — 64,2% (в Перми — 67,4%). Парентеральный путь заражения при внутривенном употреблении психоактивных веществ составил 34,9% (в Перми — 31,3%). По данным эпидемиологического расследования, из лиц, инфицированных половым путем, в регионе 60,9% заразились от ВИЧ-инфицированных наркоманов.

Всего в Пермском крае зарегистрировано 27 тыс. 978 случаев ВИЧ-инфекции, количество людей, живущих с ВИЧ составляет 23 тыс. 992 человека, показатель распространенности — 910,7 на 100 тыс. населения, что превышает порог эпидемии.

За весь период наблюдения среди ВИЧ-инфицированных умерло 3986 человек (из них в 2016 году — 344).

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