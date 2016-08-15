Мурманск, 15 августа, 2016, 15:33 — ИА Регнум. В городе Кировске Мурманской области в самом разгаре подготовка к визиту Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, городские остановки по маршруту следования кортежа выкрасили зелёной краской, чего, как отмечают местные жители, никогда не делали.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Кирилл

«Наконец, закатали свежий асфальт после прошлогодних раскопок, — сообщается на портале городских новостей «OpenTown.Ru». — Знак на въезде в город так же обещают сдать в кратчайшие сроки — к 17-му августа. А на улице Кирова растянули на домах зелёные сетки».

Тем временем в городской администрации отметили, что, к примеру, дорожное полотно начали ремонтировать ещё в июне, «когда о приезде Патриарха знать не знали». «Что касается сетей, то это — обезопашивание фасада, — пояснила начальник Муниципального казённого учреждения «Управление Кировским городским хозяйством» Марина Михайлова. — Вы видели, в каком состоянии дома на 25-ом километре?».

Отметим, по данным регионального правительства, визит в Мурманскую область Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоится в конце недели.

Предполагается, что в рамках своего визита Патриарх Кирилл посетит Свято-Троицкий Трифонов Печенгский мужской монастырь, объекты в ЗАТО город Североморск, примет участие в Божественной литургии в Свято-Никольском кафедральном соборе, а также в закладке патриаршей капсулы на месте строящегося Мурманского Спасо-Преображенского морского кафедрального собора.

В Кировске, согласно предварительной программе визита, Патриарх Кирилл посетит, в частности, Спасский храм и Кукисвумчоррский рудник.

По информации ИА REGNUM, североморские власти заявили о грядущем визите Патриарха в декабре прошлого года.