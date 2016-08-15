Берлин, 15 августа, 2016, 15:31 — ИА Регнум.



Freedom House Разрушенный Алеппо

Официальный Берлин упрекает Москву в цинизме за ее действия в отношении Алеппо и настойчиво требует полного прекращения огня в Алеппо. Пресс-секретарь немецкого канцлера Ангелы Меркель Штеффан Зайберт открыто обвинил российское правительство в цинизме. При этом министр иностранных дел России Лавров отверг требование своего коллеги Франка-Вальтера Штайнмайера о прекращении огня, пишет газета Sueddeutsche Zeitung (SZ).

Россия, которая поддерживает президента Сирии Башара аль-Асада, объявила ежедневное прекращение огня в Алеппо на три часа. По словам Зайберта, страдания жителей Алеппо не облегчить, если режим прекращения огня будет действовать всего три часа в день. «Хотя поведение России в этом вопросе действительно напоминает уступки, но на самом деле это цинизм, потому что все знают, что этого времени недостаточно, чтобы действительно создать у отчаявшихся людей ощущение безопасности», — отмечает издание.

Зайберт указывает на «тяжелое и бедственное положение» людей в осажденном городе. Со ссылкой на канцлера Ангелу Меркель он потребовал полного прекращения огня, а также беспрепятственного подвоза продовольствия и медикаментов в Алеппо. Немецкое правительство убеждено, что сирийский президент и его российский коллега не имеют права отказаться выполнять эти минимальные гуманитарные требования. Иначе вся ответственность за драматическую ситуацию в городе целиком будет на их совести, добавляет SZ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с германским коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером заявил, что Россия по-прежнему обеспокоена проблемой отсутствия размежевания умеренной оппозиции от террористов. Он подчеркнул, что нельзя допустить, «чтобы в Сирии восторжествовали террористические отряды международного терроризма».

Читайте также: Цель визита Штайнмайера — призвать Россию спасти жителей Алеппо — СМИ