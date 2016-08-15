Москва, 15 августа, 2016, 15:26 — ИА Регнум. В преддверии Дня знаний и нового учебного года Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проводит Всероссийскую горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров, сообщили в Роспотребнадзоре.

vasherukodelie.ru Оператор Горячей линии

Специалисты ведомства проконсультируют граждан с 22 августа по 5 сентября по телефонам горячих линий управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров и школьных принадлежностей, а также действующих нормативных гигиенических требований к этой категории товаров.

Напомним, Роспотребнадзор проводит горячие линии 3 раза в год — к Международному дню защиты детей, к новому учебному году и в преддверии новогодних праздников.

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Как сообщало ИА REGNUM, к началу нового учебного года в России откроются 92 новые школы. В настоящее время идет строительство 185 новых школ, ввод в эксплуатацию которых запланирован на 2016−2017 гг. В новом учебном году в запланированных к работе 48,9 тыс. школ приступят к обучению 14,6 миллиона детей.

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