Воронеж, 15 августа, 2016, 15:24 — ИА Регнум. В Воронежской области неизвестные подожгли здание Борисоглебского МСО СУ СК России по Воронежской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР 15 августа.

ernie Пожар

По факту поджога возбуждено уголовное дело о покушении на умышленное уничтожение или повреждение имущества.

По предварительным данным, в ночь с 13 на 14 августа неизвестный бросил в окно кабинета Борисоглебского МСО СУ СК России по Воронежской области бутылку с зажигательной смесью. В результате произошел пожар. Помещение кабинета, а также находившееся в нем имущество получило повреждения. Пожар ликвидировали спасатели, прибывшие по вызову.

Сейчас расследованием поджога занимаются следователи: назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрошены свидетели.