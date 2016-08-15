«Мы сдаваться не собираемся»: валютные заемщики готовят ряд акций протеста
Москва, 15 августа, 2016, 15:23 — ИА Регнум. В Москве у здания администрации президента на Ильинке продолжаются сменные одиночные пикеты. Как заявила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Всероссийского движения валютных заемщиков Галина Григорьева, до конца августа 2016 года планируется провести согласованный массовый митинг валютных ипотечников.
«Акции запланированы на время предвыборной кампании. Также пойдет обращение к патриарху, чтобы как-то обратить внимание на проблему заемщиков и отъема жилья у семей», — сообщила Григорьева.
Как пояснила корреспонденту ИА REGNUM участница одиночного пикета Ирина Ости, на протяжении 15-ти дней посменно стоит человек с плакатом «SOS. Валютная ипотека — узаконенное рабство! Россией правят банки. Позор власти! Президент, остановите геноцид граждан».
«Мы стоим в рамках закона с семи утра до десяти вечера. Сначала стояли на площадке у приемной администрации президента, теперь у самого здания администрации», — пояснила она. По словам Ирины, марафон пикетов продлится до сентября 2016 года.
Повторные акции планируется провести и у ряда банков города. Участница голодовки валютных заемщиков, которая проходила с 3 по 12 августа 2016 года в башне «Федерация», Ирина Вострякова сообщила ИА REGNUM, что в августе голодовка возобновится у зданий банков «ВТБ24».
«За 11 дней голодовки к нам на переговоры из банка никто не вышел. Пост мы покинули 12 августа, но собираемся вернуться. Мы сдаваться не собираемся», — подчеркнула она.
Напомним, сменные одиночные пикеты валютных заемщиков в столице возобновились с 4 августа 2016 года. Также чуть ли не ежедневно проходят акции протеста у ряда банков. В городе продолжаются судебные разбирательства. Заемщики требуют, чтобы кредиты были пересчитаны в рублевые по льготному курсу.