Москва, 15 августа, 2016, 15:23 — ИА Регнум. В Москве у здания администрации президента на Ильинке продолжаются сменные одиночные пикеты. Как заявила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Всероссийского движения валютных заемщиков Галина Григорьева, до конца августа 2016 года планируется провести согласованный массовый митинг валютных ипотечников.

ИА REGNUM Валюта

«Акции запланированы на время предвыборной кампании. Также пойдет обращение к патриарху, чтобы как-то обратить внимание на проблему заемщиков и отъема жилья у семей», — сообщила Григорьева.

Как пояснила корреспонденту ИА REGNUM участница одиночного пикета Ирина Ости, на протяжении 15-ти дней посменно стоит человек с плакатом «SOS. Валютная ипотека — узаконенное рабство! Россией правят банки. Позор власти! Президент, остановите геноцид граждан».

«Мы стоим в рамках закона с семи утра до десяти вечера. Сначала стояли на площадке у приемной администрации президента, теперь у самого здания администрации», — пояснила она. По словам Ирины, марафон пикетов продлится до сентября 2016 года.

Повторные акции планируется провести и у ряда банков города. Участница голодовки валютных заемщиков, которая проходила с 3 по 12 августа 2016 года в башне «Федерация», Ирина Вострякова сообщила ИА REGNUM, что в августе голодовка возобновится у зданий банков «ВТБ24».

«За 11 дней голодовки к нам на переговоры из банка никто не вышел. Пост мы покинули 12 августа, но собираемся вернуться. Мы сдаваться не собираемся», — подчеркнула она.

Напомним, сменные одиночные пикеты валютных заемщиков в столице возобновились с 4 августа 2016 года. Также чуть ли не ежедневно проходят акции протеста у ряда банков. В городе продолжаются судебные разбирательства. Заемщики требуют, чтобы кредиты были пересчитаны в рублевые по льготному курсу.