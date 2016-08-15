Ярославль, 15 августа, 2016, 15:21 — ИА Регнум. 20 и 21 августа в Ярославском музее-заповеднике, пройдет выставка авторской куклы «Яблочный бал». Основу экспозиции составят эксклюзивные салонные куклы в исторических костюмах XVII—XIX веков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в музее.

Миниатюрные, изящные авторские куклы интересны своей пластикой, выразительностью лиц, виртуозностью исполнения. Каждая кукла создана в единственном экземпляре, а потому имеет свой неповторимый характер, настроение, индивидуальность. А кукольные наряды, в которых все продумано до мелочей — от выбора ткани до последней шпильки и булавки, расскажут внимательному зрителю и об эволюции костюма, и об истории мировой моды.

Куклы изготовлены в известной ярославской мастерской «Куклы и Ко», которой руководит лауреат многих российских и международных выставок Екатерина Тарасова. Ее куклы неоднократно демонстрировались на выставках в Ярославле, Москве, Санкт-Петербурге, Таллине, многие находятся в частных коллекциях в России и за рубежом.

На «Яблочный бал» также приглашены ведущие российские мастера-кукольники Анна Григорович, Анна Гущина и Лада Шведова. Они проведут мастер-класс, посвященный историческому кукольному костюму, а в завершение бала представят на лотерею авторские яблоки, изготовленные своими руками.

«Яблочный бал» состоится в рамках 24-го фестиваля искусств «Преображение».