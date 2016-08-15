Владикавказ, 15 августа, 2016, 15:20 — ИА Регнум. Представители Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) при поддержке спецназа ФСБ в Ардонском районе РСО-Алания обнаружили два объекта по незаконному производству алкогольной продукции, сообщает 15 августа корреспондент ИА REGNUM. По данным ведомства, предприятия осуществляли свою деятельность без разрешительных документов.

Цитата из к/ф «Самогонщики». Реж. Леонид Гайдай. 1961. СССР Контрафактный алкоголь

Действия влиятельных федеральных ведомств в Ардонском муниципальном районе взбудоражили многих жителей. По всей республике стали быстро распространятся слухи о якобы рейдерских захватах спиртопроизводящих заводов неизвестными людьми в масках, которые начали осуществлять проверки на предприятиях. В городе Ардоне и Мичуринском сельском поселении, где расположены объекты, были проведены контрольные мероприятия, в ходе которых выявлены факты, свидетельствующие о выпуске нелегального спирта. Кроме того, выявлена и готовая продукция.

Специалисты Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка пришли к выводу, что на выявленных объектах активно ведется незаконное производство спирта. В ответ на это владельцы заводов заявили, что работу осуществляют на законных основаниях и не согласились с выводами сотрудников Росалкогольрегулирования. В результате арестовано основное технологическое оборудование, сырье и продукция. Межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по СКФО возбуждены дела об административных правонарушениях. Заводы взяты под охрану.

Отметим, что на сложившуюся ситуацию оперативно отреагировал временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии Вячеслав Битаров. Он связался по телефону с руководителем федеральной службы Игорем Чуяном. Стороны договорились о том, что оборудование изыматься не будет. Все вопросы будут решены в судебном порядке. Ранее при личной встрече Битаров и Чуян уже подробно обсуждали проблемы, связанные с работой алкогольпроизводящей отрасли в регионе. Тогда и были достигнуты определенные договоренности, которые помогут заводам выйти из сложной ситуации, начать функционировать и пополнять бюджет республики.

«Порядок в отрасли необходимо навести, но непонятно почему начали решать проблему с Ардонского района. По всей республике полно объектов, которые кустарным способом производят контрафактную водку и по своим каналам отправляют в другие регионы. Налоги они не платят, следовательно, владельцам их выгоднее работать без лицензии, чтобы не делиться прибылью с государством», — считает бывший сотрудник налоговой службы.

Напомним, что ранее Росалкогольрегулирование остановило работу завода по производству вин в Дигорском районе. И тогда пришлось звать на помощь силовиков. В Северной Осетии из 44 имеющихся заводов, производящих алкогольную продукцию, лицензии имеют только около 10. Что касается остальных, то они простаивают или работают нелегально.