Минск, 15 августа, 2016, 15:19 — ИА Регнум. Белорусам следует исходить из опоры на собственные силы и рассчитывать на помощь государства только в том случае, если они сделают шаг навстречу. Об этом заявил Александр Лукашенко 15 августа в Малорите Брестской области во время подхода к собранным к его приезду местным жителям.

пресс-служба президента Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с жителями Малориты, 15 августа 2016 года

По словам Лукашенко, в постсоветской республике созданы все условия для того, чтобы каждый имел возможность достойного заработка, однако для этого необходимо прилагать усилия. Он заявил: «В Белоруссии только ленивый может не заработать. Мы что, воюем, война у нас идет или еще что-то. Надо просто немного шевелиться».

Лукашенко также отметил, что каждому, прежде всего, необходимо рассчитывать на себя, сообщает пресс-служба президента Белоруссии. Приводятся такие его слова: «Вы должны понимать, что никто из ниоткуда деньги не возьмет».

Вместе с тем президент подчеркнул, что государство всегда окажет поддержку тем, кому она действительно необходима.

«Помогать мы будем. Если вы сделаете шаг, мы сделаем навстречу шаг (я имею в виду всю страну). А если вы будете, опустив руки, сидеть и смотреть, что кто-то вам что-то принесет., то, знаете, помогают тому, кто сам этого хочет», — приводятся слова Лукашенко в официальном сообщении.

Он также проинформировал, приоритет в оказании помощи государства — «силовики» и многодетные семьи. «Для нас демографическая безопасность — это вопрос номер один», — сказал он.

«Военных надо поддерживать, потому что они не могут заработать где-то на стороне», — добавил бессменный руководитель постсоветской республики.

Отметим, что накануне, 13 августа во время рабочей поездки в Гродненскую область Лукашенко выразил недовольство неисполнением им же утвержденных заведомо неисполнимых прогнозов, в частности — показателями валового внутреннего продукта. В 2015 году ВВП Белоруссии упал на 3,9%, а за I полугодие 2016 года — ещё на 2,5% при том, что планировался рост .

«Сами раздевайтесь — вперёд, они за вами!», — скомандовал Лукашенко, обращаясь к чиновникам. До этого в Белоруссии был организован флешмоб под девизом «раздеваться и работать» — так представители «офисного планктона» расслышали указание руководителя постсоветской республики в выступлении на пятом «Всебелорусском народном собрании». В июне социальные сети пополнили фотографии обнажённых мужчин и женщин в не самой лучшей физической форме с ноутбуками и прочими орудиями труда «креативного класса».

Президентская пресс-служба не стала акцентировать внимание на команде к разоблачению чиновников, сообщив о недоработках на местах и в Совмине. В официальном сообщении о субботней поездке приведены такие слова Лукашенко: «Если губернатор не ведет диалог с правительством, значит, будет новый губернатор. Если правительство не понимает местные органы власти, значит, будет новое правительство».

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии третий год длится очередной экономический кризис, наличие которого Александр Лукашенко в очередной раз не признаёт, как и своей ответственности за происходящее. По его мнению, в очередных «временных трудностях» постсоветской республики виноваты «внешние факторы», в частности — «просевшие» и «обвалившиеся» Россия и Казахстан.

Напомним, 9 августа председатель правительства Белоруссии Андрей Кобяков констатировал восстановление экономического роста на неэмиссионной основе по итогам I полугодия. В июне 2016 года по сравнению с июнем предыдущего года размер реальной зарплаты сократился на 4,5%. Вслед за этим, 12 августа заместитель министра экономики Белоруссии Дмитрий Крутой заявил о перспективах роста ВВП, а также привязанных к данному показателю темпов роста номинальных и реальных зарплат.