Тбилиси, 15 августа, 2016, 15:19 — ИА Регнум. В правительстве Грузии и в политических кругах есть люди, которые имеют очень большие амбиции, но не могут отличить друг от друга элементарные правовые статусы, не могут отличить внеблочный статус от нейтралитета. Об этом на брифинге 15 августа заявила лидер «Демократического движения» Нино Бурджанадзе.

pixabay.com Варят в одном котле

Она пояснила, что в случае с нейтралитетом стране нужна поддержка соседних государств, а в случае с внеблочным статусом ничего, кроме воли населения страны не требуется.

«К сожалению, в последний период предпринимаются попытки все отличающиеся от прозападных силы, всех инакомыслящих, все придерживающиеся различных концепций политические силы и лидеров приклеить друг к другу и, так сказать, сварить в одном котле. Это так называемая попытка демократов и прозападников убить в Грузии все иные мнения, кроме прозападных, что категорически неприемлемо», — подчеркнула Нино Бурджанадзе.

Тем, кто выступает против внеблочного статуса и критикует авторов этой идеи — Бурджанадзе и ее соратников, Нино Бурджанадзе предлагает провести открытую дискуссию, в ходе которой стороны должны попытаться правовыми и политическими аргументами доказать свою точку зрения.

Она призвала политиков приводить аргументы, исходя из той ситуации, которая возникла в стране и регионе после августа 2008 года.

«Приведите ваши аргументы, почему вы считаете Америку и НАТО единственным спасением Грузии, а я и мои друзья приведем наши аргументы, почему Грузия должна сотрудничать со всеми, и почему ее спасение не в том, чтобы стать штатом США или губернией России, а в независимости Грузии и проведении соответствующей интересам Грузии политики. Именно в этом и состоит внеблочный статус», — обратилась к оппонентам-прозападникам Бурджанадзе.