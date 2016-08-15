Москва, 15 августа, 2016, 15:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений, касающихся создания информационно-аналитической системы мониторинга и контроля в сфере закупок медицинских препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента России.

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С 1 марта 2017 года должен быть обеспечен ввод системы в опытную эксплуатацию, а с 1 января 2018 года — в промышленную эксплуатацию. План мероприятий по созданию системы будет разработан совместно с Министерством связи и массовых коммуникаций РФ, Министерством экономического развития РФ, Министерством финансов РФ, Казначейством РФ и госкорпорацией «Ростех».

»Обеспечить ввод информационно-аналитической системы в опытную эксплуатацию с 1 марта 2017 года, в промышленную эксплуатацию — с 1 января 2018 года», — сообщили в пресс-службе.

Должны быть разработаны методики обработки информации и технические требования к информационно-аналитической системе. Назначены ответственные лица: глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова, глава Минкомсвязи Николай Никифоров, руководитель Минэкономразвития Алексей Улюкаев, глава Минфина Антон Силуанов и руководитель «Ростеха» Сергей Чемезов.