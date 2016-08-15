Лондон, 15 августа, 2016, 15:19 — ИА Регнум. Экс-нападающий британских футбольных клубов «Манчестер Сити» и «Астон Вилла» Далиан Аткинсон скончался после того, как сотрудники полиции применили к нему электрошокер, сообщает 15 августа The Sun.

MaGnetik.com.ua Eduard Konovalenko Электрошокер

Инцидент произошел в городе Телфорд графства Шропшир. Местные жители вызвали полицию, заявив о мужчине, угрожавшем прохожим. Прибыв на место происшествия, один из стражей порядка выстрелил в 48-летнего Аткинсона из пистолета-шокера. У бывшего футболиста произошла остановка сердца, медики пытались спасти его около 90 минут.

Далиан Аткинсон объявил о завершении спортивной карьеры в 2001 году. На его счету участие в 246 матчах и 75 забитых голов. Футболист также выступал за клубы «Реал Сосьедад», «Фенербахче», «Ипсвич», «Шеффилд Уэнсдей».