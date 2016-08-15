Горно-Алтайск, 15 августа, 2016, 15:15 — ИА Регнум. В Республике Алтай возбуждено второе уголовное дело в отношении мэра города Горно-Алтайска Виктора Облогина — по факту превышения должностных полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном следственном управлении СКР.

severpost.ru Уголовное дело

По данным ведомства, в регионе продолжается расследование уголовного дела в отношении Облогина, обвиняемого в хищении имущества, принадлежащего муниципальному образованию, а также по факту превышения им должностных полномочий при предоставлении субсидий.

«В рамках расследования уголовного дела региональным СК России совместно с УФСБ по Республике Алтай проведен ряд следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых вновь установлен факт превышения должностных полномочий мэром города, теперь уже при предоставлении муниципальных гарантий коммерческой организации», — говорится в сообщении ведомства.

В связи с этим в отношении мэра Горно-Алтайска возбуждено еще одно уголовное дело по факту превышения им должностных полномочий при предоставлении муниципальных гарантий коммерческой организации (по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

В ходе следствия установлено, что мэр, зная о неудовлетворительном финансовом состоянии ООО «УК Центральная», предоставил коммерческой организации муниципальные гарантии на сумму не менее 120 млн рублей. Обязательства по ним управляющая компания исполнить была не способна. Администрация города на основании предъявляемых к ней исполнительных листов по данным муниципальным гарантиям была вынуждена получить кредиты в коммерческих банках и перечислить их по обязательствам ООО «УК Центральная». «Действиями мэра муниципальному образованию «город Горно-Алтайск» был причинен особо крупный ущерб на сумму не менее 87 миллионов рублей», — уточнили в СУ СКР по региону.

Расследование уголовного дела продолжается.

Читайте также: Коррупционные скандалы продолжают сотрясать мэрию Горно-Алтайска

Как уже сообщало ИА REGNUM, мэр Горно-Алтайска Виктор Облогин уже более полутора месяцев находится под домашним арестом. Ранее, в начале марта, в администрации города и дома у мэра прошли обыски. После обысков Облогин заявил, что дело носит «заказной» характер и преследует цель не допустить его до выборов депутатов Госдумы. Однако следственное управление Следственного комитета России по Республике Алтай это заявление опровергло.

Читайте также: Задержан мэр Горно-Алтайска, обвиняемый в мошенничестве