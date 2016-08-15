Москва, 15 августа, 2016, 15:14 — ИА Регнум. В Мещанском суде Москвы, где проходят прения сторон по делу националиста Александра Поткина (Белова), прокурор потребовал назначит подсудимому девять лет колонии общего режима, сообщает «Коммерсантъ».

ANDREY.KOVALYOV Александр Поткин (Белов). 2012

Также гособвинение настаивает на удовлетворение гражданского иска к Поткину, поданного БТА-банком. Сумма иска составляет 4,9 млрд рублей.

Напомним, бывшего лидеранационалистического объединения «Русские» (запрещено в РФ) Поткина (Белова) обвиняют в хищении средств вкладчиков БТА-банка и экстремистскойдеятельности.

По версии следствия, Поткин готовил в Казахстане акции по проекту «Злой Казах», направленные на смену власти и расшатывании ситуации в стране. Заказы националист получал от бывшего владельца БТА-банка Мухтара Аблязова, от него же он получал средства для деятельности экстремистского сообщества.